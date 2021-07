Stiri pe aceeasi tema

- Pas cu pas catre restricții pentru nevaccinați! Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat marti ca a propus, in sedinta coalitiei de guvernare, un set de masuri de accelerare a campaniei de vaccinare anti-COVID, cum ar fi de recompensa pentru cei care se vaccineaza si restrictive pentru cei nevaccinati…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat ca, potrivit unei informari a Institutului National de Sanatate Publica, ar fi posibil accesul tatilor in spitale, la nasteri, dar numai cu respectarea anumitor conditii sanitare. Precizarea a fost facuta intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat ca a discutat deja la nivelul Guvernului ca masca sa nu mai fie obligatorie in birourile in care toti angajatii sunt vaccinati, dar ca o decizie va fi luata dupa o „confirmare” de la Institutul National de Sanatate Publica (INSP), in functie de care se…