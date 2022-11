Stiri pe aceeasi tema

- ”Pentru noi era important ca pe partea de consumatori casnici, persoane fizice, acele limite de compensare sa ramana in vigoare, acest lucru s-a obtinut si toti din coalitie suntem aliniati”, a spus ministrul Dezvoltarii. El a precizat ca, din punct de vedere tehnic, ramane ca aceste decizii sa fie…

- Coaliția de guvernare s-a reunit, miercuri, pentru a stabili cat vor plati romanii pentru energia electrica. Astfel, in ședința s-au agreat tarifele fixe, dar nu s-a stabilit pe ce perioada va fi reglementata. Consumatorii casnici au trei tarfie, in funcție de consum.

- Liderii coalitiei de guvernare au ajuns la un consens, miercuri, in ceea ce priveste plafonarea si compensarea preturilor la energie electrica, au precizat surse politice, pentru News.ro. Conform surselor politice, pragurile pentru consumatorii casnici vor ramane neschimbate si anume 0,68 lei/kWh si…

- Ca parte a initiativei, Departamentul pentru Sanatate si Servicii Umane din SUA ofera 4,5 miliarde de dolari sub forma de finantare pentru Programul de Asistenta Energetica a Casei, pentru persoane cu venituri mici, se arata intr-un comunicat. Consumatorii americani se pot astepta sa plateasca cu pana…

- Coaliția vrea sa renunțe la pragurile actuale de compensare și sa adopte un preț unic la energie electrica pentru toata lumea, indiferent ca sunt consumatori casnici sau non-casnici. Prețul ar putea fi de 1,3 lei/KWh, potrivit unor surse Antena 3 CNN.

- „Coalitia PSD-PNL guverneaza din nou impotriva intereselor romanilor. Salariatilor le este furat un drept de-abia castigat. Perspectiva anului 2025 este atat de indepartata incat nu poate fi privita ca o certitudine. Nu exista pasi si etape intermediare, ci doar o promisiune peste ani de zile, cum au…

- ”A fost o decizie luata in coalitie. Nu e vorba neaparat de bani si nu e vorba de majorari. As vrea sa reiau putin, daca imi permiteti, trecutul. Am venit in fata dumneavoastra, am spus ca dam catre zona bugetara doar pentru doua familii ocupationale, sanatate si educatie, si ca pentru celelalte familii…

