Coafuri pentru păr mediu. Tunsori în funcţie de forma feţei. Ce se poartă în 2018 - FOTO Iata ce coafuri par mediu sunt recomandate in functie de forma fetei, precum si ce coafuri par mediu sunt la moda in 2018. Coafuri par mediu pentru fata rotunda Coafuri parpentru fata Cea mai raspandita varianta de tunsoare si coafura pentru fata rotunda este bob, sub diverse forme de styling. Pentru persoanele cu o fata rotunda cea mai potrivita tunsoare este cu parul la nivelul umerilor, sau chiar mai lung, care sa le contureze si sa le alungeasca fata. Mai poti incerca si bretonul, dar nu clasic, ci asimetric, care sa le aduca unghiuri pe fata lor perfect rotunda. Atentie la bucle! Nu este… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

