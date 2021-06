Coadă de 10 km la intrarea în Grecia prin vama Makaza Romanii care merg in vacanța in Grecia stau din nou la cozi uriașe in vama Makaza. Pe mai bine de 10 km se intinde șirul de mașini. Persoanele care vor sa intre in Grecia prin acest punct trebuie sa aștepte chiar și jumatate de ora pentru fiecare 500 de metri parcurși, unul dintre motive fiind numarul mic de ghișee deschise. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

