Coachella 2023. Post Malone a avut probleme pe scena festivalului, însă Bad Bunny a remediat rapid situația Coachella, cel mai așteptat festival de muzica din Statele Unite ale Americii, a inceput vineri in orașul Indio din California, la aproximativ 200 de kilometri de Los Angeles. Post Malone a avut probleme cand a urcat vineri, 14 martie, pe scena. Coachella a devenit festivalul de primavara care reunește cei mai renumiți oameni din toate Statele Unite. Festivalul din Indio, California, este considerat unul dintre cele mai importante din lume și se desfașoara mai exact in deșertul Colorado, unde timp de doua weekenduri consecutive din aprilie vor concerta si artiști precum Bad Bunny, Blackpink, Frank… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

