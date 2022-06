Co-fondator Skype: E stupid să înveți lucruri pe dinafară azi. Toată lumea are telefon și Google Fie ca vorbim despre modul in care invațam, despre legile existente, sau despre strategiile de business preferate de șefii de companii – toate sunt bazate in prezent pe modele invechite și care adesea nu mai au legatura cu realitatea ”din teren” a anului 2022, considera Jonas Kjellberg, co-fondator Skype și președintele NORNORM. Jonas Kjellberg este unul dintre co-fondatorii Skype. Pana in 2007, cand Kjellberg a plecat de la conducerea companiei, aplicația fusese descarcata deja de peste jumatate de miliard de oameni și fusese deja cumparata de eBay cu 2,6 miliarde de dolari. In 2011,… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

