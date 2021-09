Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a anunțat miercuri o serie de restricții pentru localitatile Branesti si Domnesti, unde rata de incidenta a COVID-19 cumulata la 14 zile a depașit pragul de 2 la mie. Masurile se vor aplica incepand de joi.

- Incidenta COVID-19 cumulata la 14 zile a ajuns la 2,12 la mia de locuitori, in localitatea Chiajna din județul Ilfov. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a dispus o serie de masuri ce se vor aplica de sambata.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) se reuneste in sedinta joi pentru a adopta noi masuri in contextul pandemiei de COVID-19, potrivit unei informari a Guvernului. In reuniunea CNSU, care se va desfasura inaintea sedintei Executivului, urmeaza sa fie actualizata si lista…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat luni, 26 iulie, o Hotarare prin care sunt propuse noi masuri de relaxare incepand de la data de 1 august. Principalele masuri de relaxare se refera la activitațile culturale, artistice și de divertisment, la evenimentele private, la organizarea…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat o hotarare care prevede noi masuri de relaxare a restricțiilor de la 1 august. CNSU propune ca, incepand din 1 august, activitațile culturale, artistice și de divertisment sa poata fi organizate și desfașurate in spații deschise cu participarea…

- CNSU, noi masuri de relaxare de la 1 august: Festivaluri cu 75.000 de persoane, acces in baruri, cluburi, discoteci și sali de jocuri de noroc doar pentru persoanele vaccinate Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat o hotarare care prevede noi masuri de relaxare a restricțiilor…

- De la 1 auguust, Comitetul National pentru situatii de Urgenta propune noi masuri in ceea ce privește desfasurarea activitatilor culturale, artistice si de divertisment. Aceste masuri vor fi aplicate, in functie de incidenta cazurilor de COVID-19. Iata noile masuri decise de CNSU: – Incepand cu data…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgenta a aprobat clasificarea țarilor in funcție de rata de incidența cumulata a infectarilor cu covid in vederea stabilirii persoanelor care sosesc in Romania din acestea și cu privire la care se instituie masura carantinei. Lista cu clasificarea țarilor/teritoriilor…