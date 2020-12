Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu-si permite sa inghete salariile lucratorilor si sa abandoneze obiectivul de convergenta economica si sociala cu statele dezvoltate din Uniunea Europeana, sustin reprezentantii Confederatiei Sindicale Nationale Meridian, nemultumiti de masurile adoptate de Guvernul Romaniei "care vor determina…

- "Vreau sa ma refer, mai intai, la banii europeni. Pana acum, Romania nu a luat niciun euro in plus fata de bugetul alocat pe 2014-2020. Posibilitatea de accesa bani suplimentari fata de fondurile europene la care avem dreptul in exercitiul financiar 2014-2020 este rezervata. Ce bani vom avea la dispozitie:…

- Un mecanism din Romania de sprijin juridic pentru artizani si creatori de moda se numara intre castigatorii editiei de anul acesta a concursului european pentru inovare sociala. Comisia Europeana a anuntat joi castigatorii editiei 2020 a concursului european pentru inovare sociala (European…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca valoarea salariului minim trebuie sa aiba la baza ”indicatori obiectivi”, precum cresterea economica, productivitatea si inflatia, noteaza TVR. Ludovic Orban a anunțat ca valoarea salariului minim va fi stabilita in urma discutiilor cu partenerii sociali.…

- Premierul Ludovic Orban a felicitate-o pe Maia Sandu pentru victoria obținuta la alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Liberalul spune ca el a crezut de la inceput in Maia Sandu „atunci cand mulți nu ii acordau nicio șansa”. ”O felicit pe Maia Sandu pentru victoria categorica din alegerile…

- ”Pregatim rectificarea bugetara. De asemenea, pregatim proiectul de buget pentru anul viitor. Obiectivul nostru este sa adoptam proiectul de buget pana in data de 31 decembrie, cel mai probabil dupa investirea Guvernului, intre Craciun si Anul nou”, a declarat Ludovic Orban, sambata, la Slobozia. …

- "Am prezentat. 3.000 de kilometri de autostrada si de drumuri expres, peste 2.500 de kilometri de cale ferata si multe alte investitii in infrastructura de toate tipurile - energetica, sanitara, de comunicatii. In urmatoarea perioada, Romania are planuri extrem de ambitioase, de modernizare, de dezvoltare…

- Valoarea investitiilor inregistrate in Romania in primele noua luni ale anului este de 30 de miliarde de lei, fiind singura tara din Uniunea Europeana (UE) in care investitiile au avut o contributie pozitiva la dinamica PIB in primul semestru din 2020