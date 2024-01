Un numar de 425.460 de persoane beneficiau, in luna decembrie 2023, de pensii si indemnizatii prevazute de legi speciale, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Cel mai mare numar de persoane se inregistra in cazul beneficiarilor de indemnizatii conform D.L. nr. 118/1990 – privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive […] Articolul CNPP: 425.460 beneficiari de pensii si indemnizatii prevazute de legi speciale, in decembrie 2023 apare prima data in Mesagerul de Covasna .