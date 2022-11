Stiri pe aceeasi tema

- Un avion NATO care survola spatiul aerian polonez a urmarit traiectoria rachetei ce a explodat pe teritoriul Poloniei marti, ucigand doua persoane, a relatat miercuri CNN, care citeaza ca sursa un responsabil militar al Aliantei Nord-Atlantice.

- Agentia Associated Press citeaza trei oficiali americani care afirma ca o evaluare preliminara sugereaza ca racheta care a lovit Polonia a fost lansata de fortele ucrainene impotriva unei rachete rusesti care se apropia.

- Doua rachete au cazut marți, 15 noiembrie, pe teritoriul Poloniei la granița cu Ucraina, doua persoane murind in explozie, relateaza hotnews.ro.Surse din cadrul comunitații de informații americane au declarat pentru AP ca este vorba de doua rachete rusești ratacite.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis marti seara pe Twitter ca Romania este solidara cu „prietenul si aliatul” Polonia, dupa ce rachete rusesti ar fi cazut pe teritoriul acestei tari si ar fi ucis doua persoane.