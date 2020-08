Stiri pe aceeasi tema

- V. S. Joi, 27 august, a fost semnat contractul de proiectare pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru „Reabilitare și modernizare DJ 102 I, Valea Doftanei (jud. Prahova) – Bradet (jud. Brașov)”. In cadrul contractului, se vor realiza, pe langa studiul de fezabilitate necesar reabilitarii celor…

- Premierul Ludovic Orban a participat joi, la Brasov, la semnarea contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate (SF) si proiectului tehnic (PT) pentru drumul care va lega, prin Valea Doftanei, municipiul de sub Tampa de Ploiesti, proiect finantat de Compania Nationala de Investitii (CNI),…

- Nu se intra si nu se iese din satul Greci, județul Olt, fara motive temeinice pana la data de 23 august. Fiecare intrare in localitate este pazita de fortele de ordine incepand de duminica seara, atunci cand a fost instituita carantina. Masura a fost luata dupa ce spitalul din localitate a devenit…

- Premierul Ludovic Orban, ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii și administrației, Ion Ștefan, au verificat, și directorul general al CNI, Manuela Patrascoiu, au verificat, astazi, stadiul lucrarilor de consolidare și restaurare a Cazinoului din Constanța, unul dintre cele mai importante obiective…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca exista o soluție privind constructia noului stadion Dinamo, care ar urma sa inceapa anul viitor."Dupa realizarea in aproximativ sase luni a noului proiect si dupa licitatia organizata, cu riscul contestatiilor de rigoare, sper ca in 2021 sa inceapa constructia…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, marti, ca vremea in care proiectele de investitii se derulau in ritm de melc a trecut si ca autoritatile nu mai pot tolera ca procedurile de achizitie sa dureze ani de zile pana la desemnarea castigatorului. “Vremea in care proiectele de investitii se derulau…

- Legea achizitiilor trebuie armonizata la zi in ceea ce priveste modul concret de derulare a unei proceduri de achizitie si de incheierea unui contract, a afirmat, vineri, directorul general al Companiei Nationale de Investitii (CNI), Manuela Patrascoiu. "Poate ca ar fi cazul unei armonizari a cadrului…

Dupa ce lucrarile la primul tronson al centurii municipiului Targoviște, cuprins intre strada Pasajul Aninoasa, strada Aleea Sinaia, strada Magrini, Post-ul TARGOVIȘTE: Timp de doua saptamani, circulația pe podul de la Teiș va fi restricționata