- Platforma naționala de vaccinare e blocata duminica seara. De luni, 15 martie, ar trebui sa inceapa inscrierea pentru etapa a III-a a campaniei de vaccinare. Reprezentantii Comitetului national pentru vaccinarea anti-COVID-19 (CNCAV) anunta ca, duminica seara, se realizeaza un update la aplicatia de…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19 anunța populația ca in acest moment se face un UPDATE important al aplicației de programare. Mai exact... se implementeaza in sistem Listele de așteptare in vederea celei de a III-a etape de vaccinare la nivel național:…

- Un numar de 200.000 de persoane se vor putea programa, miercuri, 10 februarie, pentru imunizarea anti-COVID, a anunțat ieri Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare. Potrivit acestuia, din 15 februarie se vor deschide 180 de noi cabinete de vaccinare și incep și programarile…

- "Ca urmare a interesului crescut al cetatenilor pentru vaccinare, in 31 de judete din tara a fost atinsa capacitatea maxima de programare pentru urmatoarele trei saptamani, in raport cu numarul dozelor disponibile la acest moment si cu calendarul de livrare estimat pentru perioada urmatoare. Reamintim…

- Premierul Florin Citu a efectuat, miercuri, o vizita de lucru la sediul Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) pentru a evalua stadiul campaniei de imunizare. Potrivit unei informari a Guvernului, in cadrul intalnirii, au fost abordate stadiul…

- UPDATE – Platforma informatica pentru programare la vaccinare anti-COVID este disponibila, informeaza, luni, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, precizand ca cei care doresc sa se programeze pot accesa in acest moment aplicatia. ‘Platforma informatica pentru inscriere si programare la vaccinare este…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat sambata ca au fost facute un 305.562 programari la vaccinare in etapa a doua, iar in Bucuresti au fost programate 62.182 locuri la vaccinare, iar gradul de ocupare a atins procentul de 100%. CNCAV…

Efecte adverse ale vaccinului. Ce e posibil sa-ți apara pe braț? Duminica dimineața incepe campania de vaccinare anti-covid. In acest context, medicul Virgil Musta, cel care se numara…