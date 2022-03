Stiri pe aceeasi tema

- Fortele rusesti au preluat vineri dimineața, 4 martie, controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa. In acest context, Comisia Naționala pentru Controlul Activitaților Nucleare (CNCAN) a transmis ca „nivelurile radiațiilor sunt normale” și ca pompierii ucraineni au reusit…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la centrala nucleara Energodar din regiunea Zaporojie, situata in sud-estul Ucrainei, dupa ce fortele ruse au tras asupra uzinei, a relatat primarul orasului, Dmitri Orlov, pe in contul sau Telegram, informeaza EFE si Reuters. Conform NEXTA, pompierii nu puteau interveni…

- Cea mai mare centrala nucleara din Europa, de la Zaporojie, a fost in flacari, vineri dimineața. Timp de doua ore, pericolul a fost iminent. Ministrul ucrainean de externe a facut apel catre Rusia sa inceteze bombardamentele pentru a evita o catastrofa. Kuleba a avertizat ca daca va exploda, dezastrul…

- Incendiul de la centrala nucleara de la Zaporojie a fost stins, anunta Serviciile de Urgenta din Ucraina. "La 6.20 a.m. (4.20 GMT) incendiul din cladirea de antrenament de la centrala nucleara Zaporojie din Enerhodar a fost stins. Nu exista victime", au aratat Serviciile de Urgenta, intr-o postare pe…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat vineri Moscova ca recurge la „teroarea nucleara” si ca doreste sa repete dezastrul de la Cernobil, dupa bombardarea centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, informeaza AFP, potrivit Agerpres . „Avertizam pe toata lumea ca nicio alta…

- Conform primarului din Enerhodar, Dmytro Orlov, focul a fost provocat de bombardamentul continuu asupra cladirilor si unitatilor centralei. Anterior, el anuntase lupte intense intre fortele ucrainene si cele rusesti la periferia orasului. ⚡️⚡️⚡️Surveillance cameras captured moments of the shelling…

