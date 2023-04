Stiri pe aceeasi tema

- SUA si tarile europene sunt hotarate sa nu permita Ucrainei sa intre in discutii de pace, spre deosebire de Rusia si China, a acuzat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in conditiile in care liderul chinez Xi Jinping i-a prezentat lui Vladimir Putin la Moscova planul sau de pace pentru…

- Planificatorul de stat al Chinei a subliniat un rol mai important al carbunelui in aprovizionarea cu energie electrica, afirmand ca acest combustibil fosil va fi utilizat pentru a imbunatați fiabilitatea și securitatea sistemului sau energetic, relateaza Reuters. Creșterea prețurilor globale ale…

- In acest moment, Statele Unite sondeaza aliații apropiați cu privire la posibilitatea de a impune noi sancțiuni Chinei daca Beijingul ofera sprijin militar Rusiei pentru razboiul din Ucraina. Ce urmaresc americanii? Sa obtina sprijinul unei serii de țari, in special a celor din bogatul Grup al celor…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski considera ca o victorie impotriva Rusiei este posibila anul acesta, in cazul in care partenerii occidentali isi respecta promisiunile in privinta ajutorului militar, relateaza AFP. "Daca partenerii isi tin cuvantul dat si respecta termenele, ne asteapta o victorie…

- Pretul ingrasamintelor pe baza de azot a scazut spectaculos in ultima perioada pe fondul ieftinirii gazelor naturale. In piata, cererea ramane moderata, in conditiile in care oferta este mare la nivel international, existand stocuri ridicate. Dupa un an 2022 extrem de dificil, pornind de la preturile…

- Pretul gazului pe piata europeana a scazut vineri la sub 50 de euro pe megawatt-ora, de aproape sapte ori mai mic decat maximul istoric inregistrat in primele zile ale invaziei rusesti in Ucraina, relateaza AFP. Este, de asemenea, cel mai mic pret care se inregistreaza in ultimul an si jumatate. Datorita…

- Prețurile țițeiului la inceputul tranzacționarii marți, 24 ianuarie, au crescut la un maxim de la inceputul lunii decembrie. Prețurile au fost influențate de speranța unei redresari a cererii de combustibil din China, cel mai mare importator, deși temerile de incetinire a economiei SUA frineaza creșterea,…