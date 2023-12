Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca reia plațile catre medicii de familie. Miercuri, CNAS a transmis in teritoriu fondurile necesare pentru plata furnizorilor de servicii medicale. Filele de buget asigura decontarea proportionala cu creditele bugetare acordate prin Hotarare de Guvern pentru acoperirea obligatiilor de plata cu termen scadent in decembrie 2023, sume care merg catre toate domeniile de asistenta medicala. Aceasta inseamna ca in țara au ajuns la case fondurile necesare platii pentru creditele de angajament utilizate pentru acordarea serviciilor medicale si medicamentelor,…