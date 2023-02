CNAS: Cheltuielile pentru tratamentul cancerului s-au dublat în ultimii cinci ani Cheltuielile pentru tratamentul cancerului s-au dublat in ultimii cinci ani, de la aproape 1,5 miliarde de lei in anul 2017 la 3,9 miliarde lei in credite de angajament pentru finantarea Programului national curativ de oncologie, a declarat presedintele CNAS, Adela Cojan (foto), potrivit Agerpres. „De la aproape 1,5 miliarde de lei in anul 2017 la 3,9 miliarde lei – creditele de angajament pentru finantarea Programului national curativ de oncologie. (…) De anul trecut din aprilie sunt deja introduse acele riscograme, ce identifica principalii factori de risc asociati bolii oncologice. Este vorba… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

