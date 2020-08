Stiri pe aceeasi tema

- Accesul pacienților cu hepatita C la tratamente fara interferon este asigurat in perioada pandemiei prin reglementari speciale, transmite, vineri, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), relateaza Mediafax.Citește și: Ministrul Sanatații a inspectat spitalele din Cluj și a avut intalniri…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a clarificat modul in care se vor acorda certificatele de concediu medical pentru carantina și izolare, dupa adoptarea Legii 136/2020, care a intrat in vigoare la 21 iulie 2020. Din 21 iulie, medicul curant elibereaza concediu medical la externareIn cazul…

- Persoanele care s-au aflat in carantina și in izolare pana la data 21 iulie primesc certificat de concediu medical eliberat de medicul de familie, iar cele care au intrat in carantina, respectiv izolare dupa aceasta data, li se elibereaza actul de catre medicul curant din spital, anunța Casa Naționala…

- Numarul cazurilor noi de hepatita C depistate a fost in scadere in ultimele luni, in contextul pandemiei de COVID-19. Accesul la tratament ramane, insa, una dintre cele mai arzatoare probleme ale acestor pacienti. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 509, ediția print „Avem cateva probleme cu…

- Acestea se refera atat la pacienții incluși in program pana la 31 august anului trecut, in perioada in care era in vigoare fostul contract cost-volum-rezultat, expirat la data respectiva, cat și la cai intrați in tratament anul acesta. Saptamana trecuta a fost publicat in Monitorul Oficial un ordin…

- Cardul national de asigurari de sanatate nu va fi utilizat pana in 30 septembrie in asistenta medicala primara si in cea ambulatorie de specialitate. Pentru celelalte specialitati insa, serviciile medicale acordate vor fi validate cu cardul incepand cu data de 1 iulie, a informat, vineri, 29 mai, Casa…

- Informatiile puse la dispozitie de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate precieaza ca folosirea cardului de sanatate nu va fi necesara pana la finele lunii iunie. Astfel, la farmacie sau la medic, vom putea merge si fara sa avem cardul de sanatate in posesie.De asemenea, sunt reglementate inclusiv…

- Asociația Naționala a Hemofilicilor din Romania și Asociația Inițiativa Pacientul 2.0 lanseaza ”Ghidul pacienților cu hemofilie in perioada pandemiei COVID-19” Asociația Naționala a Hemofilicilor din Romania (”ANHR”) și Asociația Inițiativa Pacientul 2.0. (“Pacientul 2.0.”) lanseaza astazi ”Ghidul pacienților…