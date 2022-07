Potrivit CNAIR, valoarea estimata a celor trei contracte finantate prin PNRR este de 5,858 miliarde de lei (fara TVA). – Lotul 1 (30,3 km), cuprins intre Saucesti (Bacau) si Trifesti, are o valoare estimata de 2,04 miliarde de lei (fara TVA). – Lotul 2 (18,99 km), cuprins intre Trifesti si Gheraiesti, are o valoare estimata de 1,60 miliarde de lei (fara TVA). – Lotul 3 (28,09 km), cuprins intre Mircesti si Pascani, are o valoare estimate de 2,21 miliarde de lei (fara TVA). CNAIR precizeaza ca firmele care vor castiga aceste contracte trebuie sa finalizeze lucrarile…