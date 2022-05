Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi inchis astazi dupa ora 9 si pana cel tarziu la ora 12 pe bd. Independentei, pe segmentul strajuit de monumentul cu acelasi nume. In acest interval sunt programate evenimente dedicate aniversarii Zilei Independentei de Stat a Romaniei si Zilei Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite…

- Traficul pe Autostrada Soarelui se inchide pentru cateva nopti, pe sensul din Bucuresti spre litoral. CNAIR anunta ca restrictia este necesara pentru montarea unor eșafodaje la pasajul care supratraverseaza A2, la kilometrul 13. Circulatia se va intrerupe astfel: – 09.05.2022 – ora 22:00 – 10.05.2022…

- Inspectoratul de Poliție Județean Valcea a anunțat ca vor fi restricții de circulație pe DN 67B, DN 7 și DN 7A, pentru efectuarea de lucrari. Restricțiile de circulație vor fi in funcție de condițiile meteo, astfel: DN 67B km 53+773 pe raza localitații Gradiștea. Se lucreaza la turnare grinda pod pana…

- Pe Autostrada A1, pe calea 1 (sensul de mers catre Pitești), intre km 110+560m și km 115+910m, circulația rutiera va fi inchisa și deviata pe calea 2 (sensul de mers catre București), ca urmare a lucrarilor la rosturile de dilatație de la podurile situate pe acest segment. „Circulatia autovehiculelor…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca intre 2 și 20 mai se inchide circulația pe un tronson al autostrazii Sibiu-Sebeș pentru a permite efectuarea unor lucrari de reparații. Potrivit unui comunicat al CNAIR, circulația va fi inchisa pe A1, Calea 1 (Sibiu – Sebeș),…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un accident a avut loc pe DN 22A intre localitatile Ciucurova si Nicolae Balcescu, judetul Tulcea, in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara.In urma coliziunii, trei persoane au fost ranite, fiind efectuate…

- Consiliul Județean Tulcea anunța populația ca in perioada urmatoare vor incepe exerciții de tragere cu muniție de razboi in poligonul Babadag, iar circulația in zona va fi restricționata. De asemenea, se menționeaza ca Unitatea Militara nu se face responsabila, daca cetațenii nu vor respecta interdicțiile…

- Primaria Campina anunța ca de astazi, 21 februarie 2022, pana la data de 14 martie 2022, pe Strada Conductelor, pe tronsonul cuprins intre Constantin Stere și Avram Iancu (intersecție cu Progresului), circulația este inchisa complet pentru executarea unor lucrari la partea carosabila. In aceeași perioada…