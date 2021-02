Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat ca a fost desemnat caștigatorul licitației pentru proiectarea și execuția lotului 4 al Drumului Expres Craiova – Pitești. Urmare finalizarii procesului de reevaluare a ofertelor dispus de Curtea de Apel București prin Hotararea Civila…

- Programul Teatrului Alexandru Davila din Pitești pentru perioada 22 – 28 FEBRUARIE 2021 a fost definitivat. Iata care este acesta: SAMBATA, 27 FEBRUARIE: Ora 11:30 – MOȘ POVESTE SE INTOARCE (sala Studio ”Liviu Ciulei”) Durata | 50 de minute Varsta recomandata | peste 3 ani Autor | Gabriela ROȘU, Nicolae…

- Vineri, 19 februarie 2021, a avut loc depunerea candidaturilor pentru procedura de atribuire a contractului pentru; Proiectarea și execuția Autostrazii Brașov – Targu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3B: Mihaiești – Suplacu de Barcau, Subsecțiunea 3B3: Poarta Salajului – Zalau, km 25+500 – km 40+637,…

- Asocierea de firme romanești Spedition UMB - Tehnostrade a inceput in forța construcția tronsonului din Autostrada Transilvania de 30 de kilometri de la Nadașelu la Zimbor, parte din cei 42 de kilometri pe care ii are contractați de la Nașadelu la Poarta Salajului. Zeci de utilaje au intrat in teren…

- O coliziune in lanț a avut loc, miercuri seara, pe DN 65 (E 574), intre Slatina și Pitești, din cauza carosabilului acoperit de polei. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN65 (E574) Pitești – Slatina, la ieșirea din municipiul Pitești, pe raza…

- ”Joi, 7 ianuarie 2021, a fost stabilit rezultatul procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect 'Proiectare si Executie Drum de Legatura Autostrada A1 Arad - Timisoara - DN 69'. Ofertantul desemnat castigator este Todini Costruzioni Generali S.p.A., cu pretul de 189.571.920 lei fara TVA”, a…

- Salubritate 2000 S.A., operator al serviciului de salubrizare in municipiul Pitești, anunța ca, in contextul sarbatorilor de iarna, colectarea deșeurilor municipale programata in zilele de vineri, 25 decembrie 2020, respectiv vineri, 01 ianuarie 2021, se va efectua sambata, 26 decembrie 2020, respectiv…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arges a aprobat lista cu cele 14 centre de vaccinare impotriva COVID-19, dintre care trei vor fi in municipiul Pitesti, informeaza Agerpres. Potrivit hotararii CJSU Arges, pe langa cele trei centre de vaccinare din Pitesti, va exista cate…