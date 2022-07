Stiri pe aceeasi tema

- ”Procedura pentru semnarea acestui contract cu castigatorul desemnat initial de CNAIR este posibila dupa respingerea de catre CNSC a unei contestatii privind rezultatul procedurii de achizitie publica. Reamintim ca in data de 12.05.2022 CNAIR a desemnat castigator al acestui contract tot Asocierea WEBUILD…

- CNSC a respins contestația impotriva caștigatorului desemnat inițial de CNAIR pentru proiectarea și execuția secțiunii 3 Cornetu-Tigveni a autostrazii Pitești – Sibiu. Astfel s-a deblocat contractul de execuție al celui mai lung și mai dificil segment al autostrazii, contract care fusese blocat de contestații.…

- “Pot incepe procedurile pentru semnarea ultimei sectiuni a Autostrazii Sibiu-Pitesti. CNSC a respins contestatia impotriva castigatorului desemnat initial de CNAIR pentru proiectarea si executia sectiunii 3 (Cornetu-Tigveni) a acestei autostrazi. Asocierea romano- italiana trebuie sa finalizeze cei…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost azi pe șantierul tronsonului 5 al autostrazii Sibiu – Pitești, la Bascov-Budeasa. Ministrul a fost insoțit de catre președintele executiv al PSD Argeș, primarul Piteștiului Cristian Gentea, de deputatul Simona Bucura-Oprescu, președinte al Comisiei…

- Compania Webuild, fosta Salini Impregilo, va construi impreuna cu Trancard secțiunea trei a autostrazii Sibiu-Pitești, intre Cornetu-Tigveni, in valoare ade 5,323 miliarde de lei fara TVA, conform CNAIR. Salini Impregilo este constructorul așa-zisei autostrazi demolate, de 22 km dintre Cunța și Saliște,…

- Joi, 12.05.2022, ca urmare a finalizarii procesului de evaluare a ofertelor, CNAIR SA a comunicat rezultatul procedurii de atribuire a contractului pentru proiectarea și execuția secțiunii 3 a autostrazii Sibiu – Pitești, Cornetu – Tigveni. Ofertantul desemnat caștigator este Asocierea WEBUILD SPA –…

- „A fost desemnat castigatorul pentru proiectarea si executia sectiunii 3 din Autostrada Sibiu-Pitesti! Parte a tronsonului care traverseaza Carpatii, Sectiunea Cornetu-Tigveni are o lungime de 37,4 km: – Perioada contractuala de proiectare este de 12 luni; – Perioada pentru constructie este de 45 de…

- A fost nevoie de timp pentru ca lucrarea de construire a centurii ocolitoare a Sighișoarei sa fie atribuita cuiva. Dar, in sfarșit, a caștigat cine trebuie: o firma a fraților Ciocan din Caracal, cunoscuta in mediile de specialitate drept „Teldrum de Olt", in asociere cu o firma al carei obiect de activitate…