- "Incepand de astazi, in Romania sunt dati in operare 857, 5 kilometri de autostrada si drum national in regim de autostrada. Astazi CNAIR va da in trafic cei 21,1 kilometri din lotul 3 al autostrazii Lugoj – Deva, vorbim de portiunea dintre Ilia si Holdea, administrativ pe teritoriul a patru UAT-uri…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat luni, ca CNAIR da in trafic cei 21,1 kilometri din lotul trei al autostrazii Lugoj – Deva, iar pe acest sector se va circula cu restrictie de viteza – 80 de kilometri pe ora si de tonaj – 7,5 tone. “Incepand de astazi, in Romania sunt dati in…

- Lucrarile la podul peste Mures pe autostrada Lugoj-Deva lotul 3 se ridica la 80.000-100.000 de euro si se vor finaliza la sfarsitul acestei saptamani, iar daca expertii de la CESTRIN imi spun ca acest obiectiv poate fi dat in trafic cu restrictii de viteza, respectiv cu restrictii de tonaj, acest…

