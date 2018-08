Stiri pe aceeasi tema

- Pana la final de 2018, platforma Glovo va fi functionala si in Cluj, Timisoara, Iasi, Brasov, Constanta, Craiova. Platforma de comenzi online Glovo Romania, prezenta pe piata locala din luna mai a acestui an, a ajuns la 40.000 de instalari si inregistreaza zilnic intre 500 si 600 de comenzi,…

- Mii de persoane participa la protestele antiguvernamentale aflate in desfasurare sambata seara in marile orase din tara, fiind circa 4.000 de oameni in strada in jurul orei 20,30 la Sibiu si cate circa 3.000 la Cluj, Timisoara, Iasi, Brasov si Baia Mare. Proteste cu participare mai redusa sunt in desfasurare…

- Ca un artist ce se respecta, Smiley are deja agenda plina de concerte pana la sfarsitul anului. Artistul refuza job-uri pe banda rulanta, dat fiind programul sau foarte incarcat. Smiley este, fara indoiala, unul dintre artiștii la mare cauare de catre organizatorii de evenimente. In plus, ultimul concert…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat la finalul lunii iunie, in ședința de Guvern, ca realizarea unui spital regional la Timișoara se afla intre cele opt proiecte strategice de investitii care vor fi realizate in parteneriat public-privat. Ministrul Sanatații, Sorin Pintea, a declarat…

- La Costinesti, in judetul Constanta, s a desfasurat, timp de o saptamana, un stagiu de pregatire din proiectul de dezvoltare "Fotbal si Feminitateldquo;. La actiune au participat 31 de fotbaliste nascute in anii 2004 si 2005, din Timisoara, Odorheiu Secuiesc, Pascani, Iasi, Craiova, Alexandria, Targoviste,…

- Potrivit datelor publicate de portalul Imobiliare.ro. prețul apartamentelor din Brasov au crescut, in luna mai, in medie, cu 0,5%. Tendinta de crestere a fost resimtita atat pe piata veche, cat si pe cea noua. Per ansamblu, preturile au consemnat o crestere de 0,5%, de la 1.043 la 1.048 euro/mp util.…

- Cel mai mare oras din Moldova, Iasi, a devenit al saptelea oras al Romaniei in care pretul mediu al apartamentelor a depasit pragul de 1.000 euro/mp, potrivit datelor publicate joi de portalul Imobiliare.ro. Celelalte sase orase sunt Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Constanta, Brasov si Craiova,…