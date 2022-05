Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al PNL a votat, vineri, noile functii de conducere din cadrul partidului. Lucian Bode, pentru functia de secretar general, a primit 606 de voturi pentru, si 40 e voturi au fost anulate, Dan Motreanu a fost ales prim-vicepresedinte cu cel mai mare numar de voturi, 736 pentru, si doar…

- Europarlamentarul Dan Motreanu a declarat, vineri, ca este nevoie de unitate in PNL pentru ca partidul sa se concentreze pe problemele guvernarii, mentionand ca vrea sa fie doar „un om politic util”. Motreanu a spus, la reuniunea Consiliului National al PNL, ca s-a decis sa candideze pentru functia…

- Consiliul National al PNL in care au loc alegeri pentru functiile de secretar general, prim-vicepresedinte in domeniul strategiilor politice si vicepresedinte in domeniul apararii si sigurantei nationale a inceput, vineri, la Poiana Brasov. La reuniune si-au inregistrat prezenta 790 de delegati, potrivit…

- Joi si vineri, 26-27 mai 2022, delegați din organizațiile PNL participa la doua reuniuni importante ale partidului: Liga Alesilor Locali si Consiliul National, la Poiana Brasov. Sunt primele intalniri ale conducerii partidului, dupa preluarea președinției de Nicolae Ciuca, la Congresul extraordinar…

- Virgil Popescu si Dan Motreanu candideaza la functia de prim-vicepresedinte al PNL in domeniul strategiilor politice, au declarat surse liberale. Potrivit surselor citate, pentru aceasta functie este posibil sa-si depuna candidatura si Gheorghe Falca. La functia de vicepresedinte in domeniul apararii…

- Consiliul National al PNL se va reuni, pe 27 mai, pentru alegerea unui noi secretar general al partidului, a unui prim-vicepreședinte și a unui vicepreședinte in domeniul apararii. Doritori sa fie vicepreședinte PNL pe zona de aparare sunt: primarul Constanței, Vergil Chițac, deputatul Sorin…

- Prim-vicepresedintele liberal Lucian Bode a anuntat ca pe ordinea de zi se va afla un singur punct, convocarea Congresului extraordinar pe 10 aprilie.Consiliul National, care va avea loc incepand cu ora 12,00, va fi precedat de sedinta Biroului Politic National, la ora 10,00, unde, potrivit lui Bode,…