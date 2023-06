Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) a anuntat vineri, 23 iunie, adjudecarea a 46 de spatii de retail si alimentatie publica din Aeroportul Henri Coanda-Otopeni si a precizat ca valoarea chiriilor incasate pentru 6 luni va fi de 12,3 milioane de euro.„In urma unor proceduri transparente de…

- C.N. Aeroporturi București S.A. (CNAB), compania care gestioneaza și Aeroportul Internațional Henri Coanda București, anunța intenția de a lansa, in a doua jumatate a acestui an, licitații pentru operarea activitaților de retail, alimentație publica și schimb valutar in cadrul aeroportului.Vezi și:…

- Compania Naționala Aeroporturi București (CNAB) a lansat, la finalul lunii mai, procedurile de licitații cu strigare prin Bursa Romana de Marfuri pentru inchirierea spațiilor cu destinație retail și alimentație publica in incinta Aeroportului Internaționa

- ”Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a lansat la finalul lunii mai procedurile de licitatii cu strigare prin Bursa Romana de Marfuri pentru inchirierea spatiilor cu destinatie retail si alimentatie publica in incinta Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti. Pentru asigurarea unui numar…

- ”In luna aprilie 2023, exporturile FOB au insumat 7,228 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 9,288 miliarde euro, rezultand un deficit de 2,060 miliarde euro. Fata de luna aprilie 2022, exporturile din luna aprilie 2023 au crescut cu 4,9%, iar importurile au scazut cu 4,5%. In perioada 1.I-30.IV…

- ”In luna februarie 2023, exporturile FOB au insumat 7,873 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 9,923 miliarde euro, rezultand un deficit de 2,049 miliarde euro. Fata de luna februarie 2022, exporturile din luna februarie 2023 au crescut cu 11,8%, iar importurile au crescut cu 4,2%. In perioada…

- In cadrul sedintei ordinare a Consiliului Judetean Brasov de joi, 30 martie, plenul a aprobat hotararea privind inchirierea, prin licitație publica, de catre R.A. „ Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav ” a bunurilor proprietate publica a U.A.T. Județul Brașov, date in administrarea acesteia. In prezent,…

- Procurorii DNA investigheaza un dosar legat de activitațile comerciale de la Aeroportul Henri Coanda - Otopeni și au audiat mai multe persoane, au informat g4media.ro și Realitatea Plus.Procurorii anticorupție au efectuat percheziții marți, 28 martie, in cadrul unei investigații privind contractele…