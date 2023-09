Stiri pe aceeasi tema

- Suedezul Armand Duplantis, dublul campion mondial la saritura cu prajina, recent medaliat cu aur la Mondialele de la Budapesta, s-a impus in reuniunea de la Zurich, din cadrul circuitului atletic Diamond League, dar a ratat tentativa de doborare a recordului mondial la 6,23 m, informeaza AFP, potrivit…

- Echipa Romaniei care va participa incepand de duminica la Mondialele de la Belgrad a fost prezentata oficial, iar ținta este sa se califice cat mai multe barci la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Cel mai important concurs al anului pentru canotorii tricolori este la doar cateva zile distanța. ...

- Cu un total de 6 medalii, dintre care 3 de aur și 3 de bronz, caștigate de sportivii „tricolori" la Campionatul Mondial de Juniori (U19) desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute la Paris (Franța), Romania s-a clasat pe locul al treilea in ierarhia pe națiuni, dupa Marea Britanie și ...

- In cadrul Campionatelor Mondiale de canotaj pentru juniori (Under-19) de la Paris, sportivii de la CSM Constanța au avut evoluții remarcabile, caștigand trei medalii, dintre care una de aur și doua de bronz.Sergiu Anfimov de la CSM Constanța este campion mondial, alaturi de colegii sai din echipajul…

- Sportivii romani au cucerit trei medalii de aur si trei de bronz, sambata, la Campionatele Mondiale de canotaj pentru juniori Under-19 de la Paris.Prima medalie de aur a fost castigata de Ionela Elena Scutaru si Gabriela Tivodariu la dublu rame feminin (07:26.70).A doua medalie de aur a fost adusa de…

- Chinezii Junjie Lian si Hao Yang au cucerit medaliile de aur in proba masculina de sarituri sincron de la platforma de 10 m, luni, in cadrul Campionatelor Mondiale de natatie de la Fukuoka, informeaza agentia EFE, potrivit Agerpres.Sportivii chinezi, campionii mondiali de anul trecut de la Budapesta,…

- Elisabeta Lipa, presedintele Agentiei Nationale pentru Sport, a declarat, miercuri, ca isi doreste o clasare mai buna la Paris 2024 decat acel loc 46 de la Tokyo 2020 reusit de sportivii romani. „Trebuie sa facem tot ce este posibil si noi ca agentie si COSR, cluburile, presedintii de federatii sa-i…

- FLYONE anunța operarea cu succes a primului zbor spre/din Bologna in data de 20 iunie. Astfel, compania noastra a ajuns sa efectueze curse in 6 dintre cele mai mari și importante orașe din Italia. Pe langa Bologna, este vorba despre Roma, Veneția, Verona, Parma și Milano. Cei care vor sa ajunga in Bologna…