CM 2022 Qatar | Și Argentina merge în semifinale după penaltiuri. Olandezii, în lacrimi Reprezentativa Argentinei s-a calificat vineri seara in semifinalele Cupei Mondiale din Qatar, in detrimentul Olandei. Sud americanii s-au impus in sfertul doi dupa executarea loviturilor de departajare. In timpul regulamentar a fost 2-2, fiecare combatanta caștigand cate o repriza. Argentina – pe prima, grație golului marcat de Molina (’35). Cea de-a doua a fost adjudecata de Olanda, care a punctat de doua ori prin Weghorst (’83, ’90+11), in timp ce rivala a punctat prin Messi (’73 – penalti). In reprizele suplimentare au fost ocazii mari, dar nu a mai inscris nimeni, astfel ca s-a trecut la… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Argentina a salvat onoarea Americii de Sud Marcatori: Weghorst ('83, '90+11)/ Molina ('35), Messi ('73 – penalty) Olanda; Noppert – Timber, van Dijk, Ake – Dumfries, De Roon ('46-Koopmeiners), F.De Jong, Blind ('65-L. de Jong) – Depay ('72-Weghorst) –Gakpo ('113-Lang), Bergwijn ('46-Berghuis). Selectioner:…

- Țarile de jos joaca impotriva Argentinei, live pe GSP.ro de la ora 21:00, in al doilea meci din sferturile de finala ale Campionatului Mondial din Qatar. Meciul e televizat de TVR 1. Programul complet al Campionatului Mondial din Qatar Țarile de Jos - Argentina, live de la 21:00 Click AICI pentru statistici…

- Ecuador va juca meci decisiv cu Senegal Un prim act aspru intre doua echipe ce au parut de valori apropiate, desi antecedentele aratau altfel. Batavii au impresionat mai mult si au schimbat tabela in min 6: Ake l-a servit la marginea careului la Klaassen, acesta a trimis un „calcai" finut in spate…

- Arabii au intors in cinci minute echipa lui Messi si apoi au facut minuni de viteje in aparare O prima repriza controlata in cvasi-totalitate de Messi &Co. In min. 4, Messi si Lautaro Martinez l-au facut mare pe portarul Al-Owais, iar in min. 8, Lautaro a primit usot un penalty la un atac al lui Abdulhami.…

- Argentina - Arabia Saudita. Echipa sud-americana a devenit prima echipa din istoria Campionatului Mondial care folosește un prim „11” cu 4 jucatori in varsta de cel puțin 34 de ani! La primul meci din C a Campionatului Mondial, selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, a apelat la formația 4-2-3-1,…

- De astazi pana la incheierea fazei grupelor vor avea loc la Cupa Mondiala din Qatar cate patru meciuri pe zi.Acest lucru va fi valabil pana pe 2 decembrie, faza eliminatorie urmand a incepe o zi mai tarziu. Astazi se disputa pe arenele din Golf patru meciuri, primele din grupele C si D, dintre care…

- Batranul antrenor van Gaal si-a scos asii din maneca: Portarul debutant de la Heerenveen, Gapko de la Feyenoord si rezervele din repriza secunda Surprinzator de echilibrata prima parte a celui de-al doilea meci din grupa A,mai ales ca multi au pacatuit considerand Senegalul simplu partener de joaca…

- Naționala Olandei / Țarilor de Jos a avut viața grea cu reprezentativa Senegalului, in prima etapa din Grupa A a Cupei Mondiale 2022 din Qatar. „Portocala mecanica“ s-a impus cu 2-0 pe „Al Thumama Stadium“ din Doha, intr-un joc in care a și suferit. Golurile au fost marcate de Cody Gakpo (PSV Eindhoven),…