Măsurile n-au avut nici un efect? Le repetăm!

Să faci același lucru în mod repetat și să te aștepți să obții rezultate diferite, este definiția nebuniei. Nu cred că am greși dacă am spune că putem înlocui oricând „nebunia” cu „prostia”. Deci, ce fac autoritățile noastre naționale? De un an de zile de când se manifestă așa-zisa pandemie, singurele măsuri… [citeste mai departe]