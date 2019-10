Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Angliei a fost sanctionata pentru comportamentul jucatorilor la ceremonia haka a rugbistilor Noii Zeelande de la meciul din semifinalele Cupei Mondiale potrivit news.roWorld Rugby a anuntat amendarea echipei Angliei, insa suma nu a fost dezvaluita. Potrivit presei engleze, amenda…

- Noua Zeelanda, campioana mondiala en titre, a obtinut o victorie categorica, 46-14 (22-0), cu reprezentativa Irlandei, in sferturile Cupei Mondiale de rugby din Japonia, intr-o partida disputata la Tokyo. All Blacks s-au calificat in semifinale si se vor duela cu Anglia.

