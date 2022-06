Clujenii îi reclamă pe asiatici că le omoară pisicile și le mănâncă. Toți arată la fel, cum să îi identifici? Alerta la Cluj, unde mai mulți localnici au sesizat Politia animalelor ca asiaticii curața orașul de animalele de pe strazi, caini și pisici fara stapan, cam tot ce prind. Din cate se pare, sesizarile au ramas fara niciun raspuns, pentru ca asiaticii sunt greu de identificat, deoarece arata toți la fel. O localnica i-a indemnat pe clujeni sa aiba grija de animale, pentru ca e pericol mare in oraș din cauza strainilor. “Atenție pe zona Baciu, țineți-va animalele in casa! Azi dimineața in zona Panemar tatal meu a vazut un asiatic ce avea agațat de rucsac un pisic mort, era cu mai multe culori, atarnat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Presa locala din Cluj a relatat un caz șocant, potrivit caruia un cetațean de origine asiatica este acuzat ca a ucis o pisica cu intenția de a o manca. Un localnic a vazut felina legata de rucsacul suspectului și a anunțat imediat autoritațile Poliția Animalelor a anunțat demararea unei anchete. „Atenție…

- Muncitorii asiatici, acuzati ca le mananca pisicile romanilor, alerta pe retelele de socializare. „Radea si spunea ca e pentru masa” Poliția Animalelor din Cluj-Napoca a fost sesizata dupa ce un cetațean de origine asiatica a omorat o pisica pe care a atarnat-o apoi la rucsac si si-a continut drumul…

