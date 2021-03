Stiri pe aceeasi tema

- Activistul de mediu Adrian Dohotaru a lansat o scrisoare deschisa adresata clujenilor, pe tema haosului imobiliar și al pericolului de a pierde și Padurea Hoia, in favoarea investitorilor imobiliari. ”Dragi clujeni,ne intalnim sambata, 20 martie, la protest, ora 11, la Muzeul Satului, ca sa aparam…

- Activistul civic si fostul deputat de Cluj, Adrian Dohotaru, a postat pe Clujul Civic o scrisoare deschisa catre clujeni, in care ii invita la un protest la sfarsitul saptamanii pentru a apara Padurea Hoia-Baciu de drumuri ilegale și de investiții imobiliare haotice.

- Adrian Dohotaru, fost deputat independent a depus o sesizare oficiala prin care cere prefectului Tasnadi Szilard Istvan sa anuleze autorizația de construire a unui imobil cu 700 de apartamente în zona Padurii Hoia Baciu. Motivul este ca acest proiect imobiliar…

- Activistul de mediu din Cluj, Adrian Dohotaru, susține ca amenajarea bazei La Terenuri din Manaștur e in intarziere mare.”In loc sa dam posibilitatea copiilor sa fie sanatoși, sa faca mișcare, sa se bucure de spații publice verzi, sa fie intre ei, nu intre ecrane, ii ținem in cuști, in cartiere-dormitor,…

- Mai mulți fermieri care au protestat la finele anului trecut in centrul capitalei sint chemați la Poliție. Agricultorii urmeaza sa se prezinte marți, 26 ianuarie, in sectoarele de poliție din mun.Chișinau. Motivele invocate de polițiști – presupusa incalcare a regulamentului circulației rutiere in cadrul…

In contextul crizei sanitare a fost lansata campania "Mos Craciun are sange in instalatie. Si tu la fel!", prin care oamenii sunt indemnati si sprijiniti sa doneze in perioada 21 - 23 decembrie, in...