Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din localitatea Aiton, Nicolae Fagadar, va candida independent pentru un nou mandat.”Primarul comunei Aiton Nicolae Fagadar informeaza alegatorii ca pentru legistratura 2020-2024 va candida la funcția de primar, dar nu din partea PSD”, se arata intr-o postare pe Facebook asumata de Fagadar.PSD…

- Un clujean a fotografiat și postat pe rețelele de socializare imagini surprinse recent în padurea de la periferia Clujului. Deșeuri electrice, moloz sau recipiente goale de bautura sunt ca acasa în natura. Fenomenul nu este unul izolat și nici aparut peste noapte. De ani buni,…

- Primaria va da și în acest an bani pentru plata bonelor. Parinții copiilor care nu au prins loc la creșele de stat din Cluj-Napoca pot primi între 250 și 750 de lei pentru a-și plati o bona. CITEȘTE ȘI: Primaria va da și în acest an bani pentru plata…

- Cunoscutul profesor Vladimir-Alexandru Bogosavlievici semneaza primul volum din seria „Exploram Clujul Istoric”. Volum inspirat din practica orelor de istorie prezentate elevilor „pe viu”, in fata obiectivelor, monumentelor, cladiri istorice, se prezinta ca un manual alternativ la o viitoare materie…

- Este vorba despre DN1R care leaga localitațile Calațele și Beliș și de podul din Valea Draganului, a declarat Mircea Abrudean, prefectul Clujului. „Ca urmare a viiturilor formate, am avut o problema mai grava pe Drumul Național 1R care leaga Huedinul de Beliș, respectiv între…

- Malurile Someșului Mic vor fi transformate în zone pietonale, de agrement si cu piste pentru biciclete, într-un proiect realizat de arhitecti spanioli, care au câstigat, în urma cu trei ani, un concurs international de solutii initiat de Primaria municipiului Cluj-Napoca.…

- "In Capitala, de pilda, au fost anulate deja toate evenimentele publice de anul acesta, inclusiv Targul de Craciun și concertul de Revelion din Piața Constituției", a declarat Gabriela Firea pentru sursa citata. "Pe de alta parte, Primaria a cerut aprobare pentru redeschiderea parcurilor. Atenție…

- Primarul Horia Șulea a achiziționat in plina criza de coronavirus, prin vanzare directa, o instalație de nocturna in valoare de 450.000 de lei. Edilul a fost condamnat la finalul anului trecut in prima instanța la 3 ani cu suspendare, fiind acuzat de abuz in serviciu contra intereselor publice asimilat…