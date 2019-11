Clujeni, la vânătoare de Rennes CFR Cluj joaca astazi un meci care i-ar putea mari sansele de calificare in primavara „Europa League", returul cu echipa din Rennes, care se disputa pe stadionul din Gruia. Reamintim, in tur la Rennes, CFR a castigat cu 1-0, dupa ce a beneficiat in startul partidei de eliminarea portarului titular al bretonilor, Mendy. A fost introdus un portar de 16 ani, Pepe Bonet, care a fost invins imediat de Deac, din lovitura libera rezultanta. Mai mult, un alt pus (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj și Rennes se intalnesc din nou in grupele Europa League, de aceasta data in Gruia. Meciul se joaca joi, de la ora 19:55 și va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Plus și liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Cele doua echipe se vor duela în Grupa E într-un joc care ar putea ridica mult sansele de calificare a celor de la CFR Cluj în primavara europeana. Campionii României au acumulat sase puncte în primele trei runde si ocupa locul al treilea în grupa, iar un…

- Billel Omrani (26 de ani) a prefațat returul cu Rennes din grupele Europa League și a dat de ințeles ca echipa lui Dan Petrescu (51 de ani) știe cum sa abordeze aceasta intalnire pentru a obține un rezultat pozitiv. CFR Cluj - Rennes se joaca joi, 7 noiembrie, in Gruia, de la ora 19:55 și va fi liveTEXT…

- CFR Cluj a ajuns in Romania dupa victoria din grupele Europea League din Franța, contra lui Rennes, scor 1-0. Dan Petrescu a facut un pariu nebun la revenirea in țara. „Indiferent ce va face, CFR va fi tot timpul criticata și eu la fel. Cand va mai caștiga o echipa in grupele de Europa League cu o…

- CFR Cluj s-a impus in deplasarea de la Rennes, scor 1-0. Ciprian Deac (33 de ani), autorul unicului gol al partidei, a fost nemulțumit de prestația campioanei Romaniei din repriza secunda. Vezi AICI clasamentele actualizate din Europa League.Vezi AICI programul grupelor Europa League. CFR Cluj a jucat…

- Atacantul Ciprian Deac a deschis scorul in minutul 9, dintr-o lovitura libera executata din apropierea careului de 16 metri, in meciul de la Rennes, din etapa a III-a a Ligii Europa.In minutul 5, portarul gazdelor, Mendy, a fost eliminat dupa ce l-a faultat pe Traore in marginea careului de…

- Echipa franceza de fotbal Rennes l-ar putea folosi pe Pepe Bonet, un portar de 16 ani, contra lui CFR Cluj, joi, in Europa League, dupa ce goalkeeperul Romain Salin s-a accidentat la gamba in meciul de campionat pierdut duminica la Monaco (2-3), scrie ziarul Ouest-France.

- Astazi, la Nyon, a avut loc tragerea la sorți pentru grupele UEFA Europa League, sezonul 2019-20. CFR Cluj, singura reprezentanta a României ramasa în competițiile europene, va avea parte de dueluri tari în aceasta toamna! Astfel, vișinii lui Dan Petrescu vor juca în…