Stiri pe aceeasi tema

- Politistii clujeni au descins, miercuri, la domiciliile mai multor persoane din Cluj-Napoca, Dej, Gherla si Ramnicu Valcea, fiind efectuate perchezitii intr-un caz de proxenetism in state europene si...

- Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate (BCCO) a efectuat percheziții, astazi, in mai multe locații din municipiul Dej. ”BCCO face percheziții la Cluj, Dej si Valcea”, ne-au confirmat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj. In urma perchezițiilor efectuate in municipiul…

- Ofițerii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Valcea și specialiști criminaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa…

- Polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Valcea și specialiști criminaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe…

- Polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, împreuna cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Vâlcea și specialiști criminaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului…

- Polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Valcea și specialiști criminaliști din cadrul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Valcea și specialiști criminaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe…

- Polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Valcea și specialiști criminaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe…