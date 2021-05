Cluj – Napoca vrea concert – test cu public Dupa modelul Barcelona, orașul Cluj-Napoca intenționeaza sa organizeze primul concert cu public, in interior. Autoritațile locale au discutat deja cu premierul Romaniei despre un spectacol de opera. Evenimentul ar putea avea loc chiar in aceasta luna. Singura condiție pentru spectatori este sa prezinte dovada ca sunt vaccinați. Conform televiziunii romane, autoritațile din Cluj vor sa organizeze un concert de opera-test chiar luna aceasta. Ar putea participa doar persoanele vaccinate anti COVID. Autoritațile locale au vorbit deja cu premierul, iar Florin Cițu a fost de acord cu organizarea concertului.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

