Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 4 iulie, Statele Unite ale Americii a sarbatorit Ziua Independenței. Ca-n fiecare an, la Casa Alba, s-au organizat diverse festivitați, la care au luat parte și șeful statului, dar și soția sa, Melania Trump. Culmea e ca cei doi au fost mai zambitori și mai apropiați ca oricand la acest eveniment…

- 80 de jandarmi, 60 de politisti si 6 echipaje ISU vor asigura masurile de ordine publica la Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj-Napoca, la care vine si fiul presedintelui Siriei. ”Va participa (Hafez al – Assad - n.r.) la activitati exact ca ceilalti copii”, spune seful ISJ Cluj.…

- Oficialii americani aflati la Bucuresti au sarbatorit in avans Ziua Independentei, invitand, ca in fiecare an, pe omologii si colaboratorii romani pe peluza Ambasadei Statelor Unite. 100 Years Of Friendship. Aceasta a fost tema receptiei de Ziua Independentei, organizata vineri, 29 iunie, cand Ambasada…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, incurajeaza IMM-urile din Romania sa transfere tehnologia dezvoltata in campusuri universitare spre sectorul privat, pentru a putea fi comercializata mai usor, dupa exemplul american al Silicon Valley, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, incurajeaza IMM-urile din Romania sa transfere tehnologia dezvoltata in campusuri universitare spre sectorul privat, pentru a putea fi comercializata mai usor, dupa exemplul american al Silicon Valley, transmite corespondentul MEDIAFAX.Hans Klemm a declarat…

- Imobiliare.ro: Apartamentele se scumpesc in trei din sase orase. Preturile apartamentelor din Cluj-Napoca au depasit pragul de 1.500 euro/mp si se situeaza cu 14% peste media Bucurestiului, insa cresteri de pret au avut loc in doar trei din cele sase mari orase din tara, potrivit datelor portalului…

- Cel mai recent raport de piața realizat de Analize Imobiliare, platforma celor de la Imobiliare.ro, arata ca, intr-unul dintre marile centre regionale ale țarii, apartamentele sunt mai scumpe acum decat inainte de recesiune. Este vorba, bineințeles, de Cluj-Napoca, orașul care a consemnat…

- Intrata relativ recent in lumea bijuteriilor europene, dupa ce a fost adusa in jurul anului 1700 din Sri Lanka de catre marinarii olandezi, aceasta piatra pretioasa naturala impresioneaza prin transparenta si stralucire, iar bijuteriile confectionate din acest mineral sunt deosebite. Turmalina…