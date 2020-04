Stiri pe aceeasi tema

- Clujenii, dar și cei care tranziteaza orașul trebuie sa poarte masca sau alte materiale de protecție.”In cadrul ședinței extraordinare de azi, 15.04.2020, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj, luand act de evoluția situației epidemiologice pe teritoriul Romaniei, implicit in județul Cluj …

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Prahova, sub conducerea prefectului Cristian Ionescu, a aprobat in ședința de marți, 7 aprilie, ca purtarea maștilor de protecție sa devina obligatorie in spațiile publice din județul nostru, sub rezerva asigurarii de catre autoritațile administrației…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Prahova a aprobat ca purtarea maștilor de protecție sa devina obligatorie in spațiile publice din județul nostru. Conform Hotararii C.J.S.U nr.27/07.04.2020, decizia a fostluata ca masura specifica pentru prevenirea raspandirii COVID-19, in special…

- Proiectul cu privire la introducerea obligativitatii purtarii mastii in spatiul public in judetul Mures a fost retras, luni, de pe ordinea de zi a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), pe motiv ca nu se poate asigura achizitionarea de masti de catre fiecare cetatean."Comitetul…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Valcea a hotarat ca incepand de maine, de la ora 8.00, purtarea maști faciale va deveni obligatorie. Masca se va purta: in toate instituțiile publice, la locul de munca, in spațiile comerciale,in mijloacele de transport din județ. Masura a fost luata in…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, spune ca autoritatile au inceput sa recomande purtatul mastii sau al altor forme de material de protectie pentru nas si gura, in spatiile publice, intrucat dovezile recente arata ca acest comportament poate reduce raspandirea virusului…

- Inca doua județe din Romania ii obliga pe localnici sa iși acopere nasul și gura cand ies din casa. Astfel, ieșenii vor trebui sa iși acopere gura și nasul cand sunt in mijloacele de transport in comun sau in magazine, farmacii sau in instituții publice. In Maramureș, masura va fi aplicata in spații…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis, vineri seara, ca se impune purtarea mijloacelor de protectie a gurii si a nasului in spatiile publice de catre totii cetatenii din judet, se arata intr-o informare transmisa de Prefectura Galati.Potrivit sursei citate, decizia intra in vigoare…