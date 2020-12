Stiri pe aceeasi tema

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a fost oprit, duminica dimineața, de filtrul de poliție de la intrarea in localitatea Ion Corvin, unde este Peștera Sfantului Andrei. Mașina in care se afla IPS Teodosie a fost oprita de filtrul de poliție, pentru verificarea documentelor, Constanța fiind in carantina…

- Politistii au ridicat, miercuri, aproximativ 200.000 lei, un autoturism de lux si mai multe arme de la locuintele unor persoane, in urma perchezitiilor intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de camata si santaj, potrivit Agerpres.Trei barbati au fost retinuti in urma audierilor si…

- Anda Vladescu, 32 de ani, psiholog la RA-APPS, care a accidentat intentionat, pe 19 august, un politist aflat pe motocicleta pe Calea Eroilor din Buzau, a fost trimisa in judecata pentru ultraj ”in modalitatea normativa a tentativei la omor” , informeaza Știri de Buzau, portal care urmarește cazul Dosarul…

- Un barbat de 29 de ani din Dambovița a fost retinut dupa ce a condus beat, fara permis. A fost implicat intr-un accident si a fugit de acolo, anunța MEDIAFAX.Din cercetari a reieșit ca tanarul ar fi condus, duminica seara, un autoturism pe drumul județean 711, in localitatea Baleni, in timp…

- Un autoturism a fost lovit, joi seara, pe raza municipiului Blaj, de un tren care circula pe relatia Bucuresti - Viena, IR 346, fara a rezulta victime, soferul reusind sa iasa din masina inaintea impactului, potrivit Agerpres.Potrivit cercetarilor efectuate de Politie, un barbat de 66 de ani,…

- Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța a clarificat, luni seara, situația juridica a candidatului pentru postul de primar al orașului Mangalia. Omul de afaceri Mohamad Murad a negat ca a incercat, in seara alegerilor, sa-și mituiasca alegatorii, ba chiar a acuzat ca a fost victima unei „operațiuni…

- Direcția Naționala Anticorupție vrea sa angajeze, in stare de alerta, 140 de ofițeri de poliție și personal tehnic de specialitate și sa se doteze cu un sistem de interceptare de peste 3 milioane de lei. DNA cere, prin Ministerul Justiției, o hotarare de guvern pentru angajarea a 90 de ofițeri și agenți…