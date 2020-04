Accident mortal în vestul ţării. Un tânăr şofer şi-a pierdut viaţa

Un tragic accident de circulaţie s-a produs în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 23.45, pe strada... The post Accident mortal în vestul ţării. Un tânăr şofer şi-a pierdut viaţa appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]