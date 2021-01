Cluj: Băiat de 13 ani, dat dispărut Dispariția unui baiat de 13 ani, din comuna clujeana Florești, a pus pe jar o armata de oameni! Zeci de jandarmi, polițiști și voluntari il cauta pe copil in comuna, dar și in Cluj-Napoca. Baiatul a plecat ieri dupa-masa pana la magazin și nu s-a mai intors. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața TurdaNews mediatiza cazul unui minor in varsta de 13 din Florești dat disparut. Baiatul a plecat de la domiciliu in data de 27 ianuarie a.c., insa nu s-a mai intors. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un minor în vârsta de 13 ani, din comuna/sat Florești, a plecat de la domiciliu în data de 27 ianuarie a.c., însa nu s-a mai întors. Daca îl vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia!…

- Un minor in varsta de 13 ani, din comuna/sat Florești, a plecat de la domiciliu in data de 27 ianuarie a.c., insa nu s-a mai intors. Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia!

- Florești este o comuna clujeana, situata pe malul drept al Someșului Mic, la intersecția dintre Munții Apuseni și Podișul Transilvaniei. Aceasta devine de multe ori prima opțiune a celor care doresc sa lucreze în Cluj, dar aleg sa plateasca mai puțin pe…

- Un tanar de 18 ani, disparut de doua zile de acasa a fost gasit mort intr-o padure. Deocamdata politistii nu cunosc cauzele decesului. Sfarsit tragic pentru un tanar de 18 ani din comuna Varful Campului, judetul Botosani. Acesta a fost gasit mort intr-o padure de la marginea satului. Baiatul a fost…

- În orașele din județ, Cluj-Napoca, Dej, Câmpia Turzii, Gherla, Turda și Huedin, campania de informare pentru vaccinarea anti-COVID-19 începe astazi, prin distribuirea a mii de afișe în unitațile medicale, dar nu numai. …

- Doi barbați din Gorj au intrat in atenția poliție sub acuzația de violența in familie. Polițiști din cadrul Postului de Poliție Roșia de Amaradia au fost sesizați ieri cu privire la faptul ca o femeie, de 45 de ani, din comuna Roșia de Amaradia, a fost agresata de soțul acesteia. Cu ocazia cercetarilor…

- Joi, , 12 noiembrie, la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, a avut loc sedinta Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national, la finalul careia au rezultat urmatoarele concluzii: * In aplicarea prevederilor art. 6, alin.(3) din H.G. nr. 907/2016,…