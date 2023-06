Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație s-a produs la Podul Calvaria, intre un tramvai și un autoturism. ”O persoana are nevoie de ingrijiri medicale”, anunța ISU Cluj. Pompierii de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puține momente la un accident petrecut pe strada Plopilor. In accident au…

- Un accident rutier s-a petrecut marți dimineata, in jurul orei 5.30, pe strada Traian Vuia.Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe strada Traian Vuia.Apelul de urgența a venit in jurul orei 05:30, iar in accident au fost implicate…

- Pompierii au intervenit luni seara la un accident rutier petrecut in comuna Mica din județul Cluj. O mașina s-a rasturnat, iar patru tineri au fost transportați la spital. Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit noaptea trecuta la un accident rutier petrecut pe raza localitații Mica. Apelul…

- Seara trecuta la Cluj-Napoca a avut loc un nou accident rutier in care a fost implicat un motociclist. Accidentul s-a produs pe strada Aurel Suciu. In urma accidentului, un tanar de aproximativ 20 de ani a fost transportat la spital. „Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit in urma…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineața, pe strada Campului din Cluj Napoca. In accident a fost implicata o motocicleta, conducatorul acesteia fiind transport la spital. „Pompierii de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente (n.r., in jurul orei 9:15) la un accident rutier…

- In urma cu puțin timp, in localitatea Jucu, județul Cluj, a avut loc un accident rutier in care a fost implicat un singur autoturism, acesta fiind rasturnat in afara parții carosabile. Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit la acest accident, apelul de urgența venind in jurul orei…

- Un accident de circulație, in care au fost implicate doua mașini, a avut loc in urma cu puțin timp pe bulevardul Nicolae Titulescu. In urma impactului au rezultat doua victime. O femeie și un copil in varsta de 6 ani. Ambii au ajuns la spital! Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca intervin in aceste…

- ISU Cluj intervine in aceste momente la un accident grav petrecut la ieșire de pe Autostrada Transilvania, spre Nadașelu. In urma impactului intre un autoturism și un autocamion, doua persoane au ramas incarcerate in autoturism. „Pompierii de la Detașamentele 1 și 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente…