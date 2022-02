Cluburile de baschet din Rusia au fost excluse din Cupele Europene

Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda, tara gazda, doreste ca Rusia si Belarus sa fie excluse de la Campionatul Mondial de hochei pe gheata de anul acesta si de la toate celelalte meciuri internationale in urma invadarii Ucrainei, transmite EFE, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Echipa spaniola FC Barcelona, care are doua programate doua meciuri in Rusia, vineri la Sankt Petersburg, impotriva formatiei Zenit, si duminica la Moscova, in compania echipei TSKA, asteapta decizia Euroligii masculine de baschet, care s-a intrunit de urgenta joi dimineata la Barcelona, pentru a…

- Clubul de baschet al Barcelonei trece prin momente de incertitudine dupa izbucnirea razboiului dintre Rusia și Ucraina. Echipa catalana planuia sa plece la pranz spre Sankt Petersburg, unde urmeaza sa joace vineri impotriva celor de la Zenit. Dupa meciul de vineri de la Sankt Petersburg, Barcelona…

- Cancelarul german Olaf Scholz a decis ca testul PCR necesar pentru accesul in sediul presedintiei ruse sa i-l faca un medic de la Ambasada Germaniei, la bordul avionului cu care a aterizat in capitala rusa, relateaza Reuters și Dpa citate de Agerpres . La fel ca Emmanuel Macron in urma cu o aproape…

- Organizatiile umanitare vor fi in incapacitatea de a raspunde nevoilor oamenilor daca ar fi sa izbucneasca un razboi intre Ucraina si Rusia, a declarat miercuri directorul ONG-ului Norwegian Refugee Council, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Cinstit vorbind, nu vom putea raspunde nici macar la…

- Ucraina a avertizat ca Rusia „aproape si-a finalizat” acumularea de forte militare care ar putea fi folosite pentru o ofensiva impotriva tarii. Temerile ca Moscova ar putea sa lanseze o invazie militara in absolut orice moment se intetesc.

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksiy Reznikov, a declarat pentru CNN ca va avea loc un „masacrul cu adevarat sangeros” daca Rusia decide sa invadeze Ucraina și a avertizat ca „și rușii se vor intoarce in sicrie”, pe fondul alarmei sporite cu privire la mișcarile de trupe la granița națiunilor.…

- Parlamentari rusi au cerut miercuri legislativului sa faca apel la presedintele rus Vladimir Putin sa recunoasca cele doua regiuni controlate de rebeli din estul Ucrainei ca state independente, in contextul suspiciunilor occidentale ca Moscova planuieste sa invadeze statul vecin, relateaza Reuters.…