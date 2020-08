Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis duminica, printr-un comunicat de presa, ca peste 360 de politisti, jandarmi, pompieri si reprezentanti ai altor institutii de control au actionat, noaptea trecuta, pentru verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara, in vederea prevenirii…

- "In cursul zilei de astazi, reprezentantii I.T.M. Constanta au luat masura sanctiunii contraventionale a unui operator economic din statiunea Mamaia (zona Piatetei Cazino), cu amenda in valoare de 5.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor legale privind programul de lucru in data de 2 august",…

- Reprezentantii Jandarmeriei Constanta au desfasurat in acest week end actiuni de informare a cetatenilor cu privire la noile masuri anti Covid.Iata datele oficiale puse la dispozitie de reprezentantii Jandarmeriei Mobile Constanta:Sambata si duminica am fost prezenti pe faleza, alaturi de colegii politisti,…

- Doua cluburi din Mamaia au fost amendate de politisti cu suma totala de 9.000 de lei pentru ca nu au luat masuri de limitare a raspandirii coronavirusului. Oamenii legii au depistat si persoane care nu purtau masca de protectie in zonele aglomerate din statiuni, dupa ora 18.00, dar nu au fost sanctionate,…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au transmis ca in noaptea de 25/26 iulie, politisti din cadrul Serviciului Ordine Publica, impreuna cu politistii statiunii Mamaia, au actionat in zona cluburilor si teraselor din zona Summerland a statiunii Mamaia, pentru verificarea…

- Un club din Mamaia a fost amendat de politistii din Constanta cu suma de 10.000 de lei, dupa ce, la un concert sustinut de Puya au asistat peste 500 de spectatori, contrar prevederilor legale rederitoare la prevenirea raspandirii coronavirusului.Oficialii din Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta…

- bull; Trei astfel de infractiuni au fost constatate de oamenii legii in ultimele 24 de oreTrei cetateni au fost prinsi de politistii constanteni in timp ce conduceau fie sub influenta bauturilor, fie fara permis. Toti trei s au ales cu dosare de cercetare penala intocmite de oamenii legii.Iata datele…

- Politistii constanteni fac cercetari dupa aparitia pe o retea de socializare a unor imagini in care se vede cum mai multi tineri se bat in Vama Veche. Oamenii legii au precizat ca nu au fost sesizati cu privire la acest incident si nici nu a fost depusa vreo plangere, potrivit news.ro.Reprezentantii…