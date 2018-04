Clubul Sportiv Agigea organizeaza concurs de angajare

Clubul Sportiv Agigea organizeaza concurs in baza HG nr. 286 2011 si HG nr. 1027 2014 la sediul sau din Agigea, strada Bujorului nr. 11, in data de 4 mai 2018, ora 10.00 ndash; proba practica si in data de 8 mai 2018 ndash; interviul, penru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractual vacante de muncior necalificat la Compartiment Administrativ.Conditii de participare: Nivelul studiilor ndash; studii generale; Vechime in munca ndash; minimum 5 ani.Dosarele de inscriere la concurs se ...