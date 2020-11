Clubul spaniol de fotbal Granada, locul sase in La Liga, a confirmat sambata existenta a inca doua cazuri de Covid-19, cele ale antrenorului principal Diego Martinez si al jucatorului Antonio Puertas, care a revenit vineri separat in Spania, dupa ce in Cipru a avut simptome compatibile cu cele provocate de noul coronavirus, noteaza EFE.

Granada a jucat joi in Cipru, in grupele Europa League, cand andaluzii au invins formatia locala Omonia Nicosia (2-0), potrivit agerpres.ro.

