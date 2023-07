Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Juventus este implicat din nou intr-un scandal! UEFA a anunțat ca a exclus gruparea italiana din competițiile europene in sezonul 2023-2024 și a dictat și o amenda de 20 de milioane de euro. Responsabilii formației din Serie A au spus ca nu sunt de acord cu aceasta decizie, dar au anunțat ca…

- Juventus Torino nu va mai juca in cupele europene in sezonul urmator, dupa ce a primit o interdictie din cauza incalcarii regulilor UEFA privind licentierea cluburilor si fair-play-ul financiar, in timp ce Chelsea Londra va plati 10 milioane de euro pentru ca a prezentat informatii financiare incomplete,…

- UEFA a anuntat luni ca in sezonul 2023-2024 va extinde utilizarea arbitrajului video (VAR) in Liga Campionilor, in toate fazele de calificare ale celei mai importante competitii fotbalistice la nivel de club din fotbalul european, informeaza EFE, potrivit Agerpres.De asemenea, arbitrajul video va…

- Echipele de baschet din Rusia nu vor putea participa la turneele EuroLiga si EuroCup nici in sezonul 2023-2024, au anuntat marti organizatorii celor doua competitii europene intercluburi, scrie DPA.

- UEFA a decis sa nu permita participarea clubului spaniol Osasuna in sezonul urmator de Conference League. Formația din Pamplona nu considera decizia a fi justa și, in consecința, va face apel. UEFA a decis sa nu le permita celor de la Osasuna, locul 7 in sezonul trecut din La Liga, sa participe in Conference…

- Osasuna a facut un sezon impresionant in Spania și a reușit sa ajunga pana in finala Cupei Regelui, unde a pierdut in fața celor de la Real Madrid, scor 2-1. Chiar daca obținuse calificarea in Conference League, Osasuna a primit o veste grea din partea forului continental UEFA.

- Opt echipe romanesti vor evolua in sezonul viitor al cupelor europene: Volei Alba Blaj, in Liga Campionilor Opt echipe romanesti vor evolua in sezonul viitor al cupelor europene: Volei Alba Blaj, in Liga Campionilor Romania va fi reprezentata de opt echipe in editia viitoare a cupelor europene a anuntat,…

- Argentinianul Mauricio Pochettino, fostul antrenor al lui PSG (2021-2022), va antrena Chelsea in sezonul viitor, a anuntat luni clubul pe retelele sale de socializare. El a semnat un contract pe doi ani, cu optiune pentru inca un an.Argentinianul isi va incepe noua functie la 1 iulie 2023, cu un…