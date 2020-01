Clubul FC Petrolul Ploiești a anunțat că Mihai Nițescu este noul mijlocaș al echipei Clubul FC Petrolul Ploiești a anunțat, miercuri, faptul ca Mihai Nițescu este noul mijlocaș al echipei, anunța MEDIAFAX. ”Oficial: Mihai Nițescu a semnat cu FC Petrolul Ploiești! Prima mutare concretizata in acest inceput de an este aceea a tanarului mijlocaș Mihai Nițescu (19 ani). Fost internațional de juniori, Nițescu provine de la Petrosport Ploiești, iar acum a devenit, definitiv, jucatorul gruparii noastre. Bun venit, Mihai Nițescu!”, a fost anunțul facut de clubul ploieștean. Citește și: Ingrijorare la Guvern! Americanii intenționeaza sa-și vanda partea In clasamentul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

