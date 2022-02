Clubul de astronomie „Orion” se deschide la Observator

Putin a ORDONAT trupelor ruse să intre în provinciile separatiste din estul Ucrainei

Vladimir Putin a ordonat trupelor ruse să intre în provinciile separatiste din estul Ucrainei The post Putin a ORDONAT trupelor ruse să intre în provinciile separatiste din estul Ucrainei appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa… [citeste mai departe]