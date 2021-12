Clubul Catania, fondat în 1929, a dat faliment Catania, club istoric din Sicilia, fondat in 1929, a dat faliment, dupa ce nu a putut prezenta, miercuri, un plan de redresare financiara eficient, informeaza lequipe.fr. Ajunsa in Serie C, gruparea a fost declarata in faliment de tribunalul din oras, dupa ce a ajuns la datorii totale de 56 de milioane de euro, dintre care 53 de milioane catre autoritatile fiscale. Cea mai buna performanta a echipei siciliene a fost in sezonul 2012/2013, cand a ocupat locul 8 in Serie A. In partea a doua a sezonului 2010/2011, echipa a fost antrenata de Diego Siemeone, care a reusit sa o salveze de la retrogradare.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Catania, club istoric din Sicilia, fondat in 1929, a dat faliment, dupa ce nu a putut prezenta, miercuri, un plan de redresare financiara eficient, informeaza lequipe.fr. Ajunsa in Serie C, gruparea a fost declarata in faliment de tribunalul din oras, dupa ce a ajuns la datorii totale de 56…

- FC Sevilla și Barcelona au remizat, scor 1-1, intr-un meci restant din runda cu numarul 4 a primei ligi spaniole. Sevilla a deschis scorul in minutul 32, la finalul unei scheme puse perfect in practica. Papu Gomez, „rebelul” adus de la Atalanta, s-a poziționat in spatele defensivei catalane la un corner…

- Fotbalistul echipei Napoli, Kostas Manolas, a fost amendat la aeroportul din Napoli dupa un control la vama, deoarece avea asupra sa o suma mai mare decat cea de 20.000 de euro permisa. Potrivit Gazzetta dello Sport, Manolas a fost controlat la revenirea din Grecia, dupa o deplasare facuta…

- Fotbalistul in varsta de 19 ani este dorit de multe cluburi puternice. Acesta spune ca un transfer la Barcelona ar fi un adevarat pas inainte pentru el.„Barcelona este unul dintre cele mai bune cluburi din lume și sunt mandru ca ma vor”, a declarat fotbalistul cotat la 20 de milioane de euro.Pentru…

- Antrenorul echipei Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, s-a declarat multumit de evolutia formatiei lui in Liga Campionilor, nu insa si de rezultatele inregistrate. "Sunt multumit de fotbalul pe care l-am aratat in aceasta grupa incredibil de grea. Totusi, nu pot fi multumit de rezultate, deoarece am fi putut…

- Cristiano Ronaldo a ajuns în vara acestui an de la Juventus Torino la Manchester United, iar transferul atacantului lusitan este anchetat de justiția italiana. Conform Reuters, justitia italiana a ordonat vineri o perchezitie în birourile lui Juventus. Anchetatorii suspecteaza…

- Capitanul echipei Juventus Torino, Leonardo Bonucci, nu si-a ascuns dezamagirea dupa esecul usturator suferit in fata detinatoarei trofeului, Chelsea Londra (0-4), marti seara, in grupele Ligii Campionilor la fotbal, conform agerpres. "Dupa un meci ca acesta, este normal sa fim suparati. A fost un…

- Starul suedez Zlatan Ibrahimovic, atacantul echipei AC Milan, si-a trecut duminica un nou record in palmares, reusind sa ajunga la un total de 400 de goluri marcate la nivel de campionat, in Suedia, Olanda, Italia, Spania, Franta, Anglia si Statele Unite, informeaza EFE. Ibrahimovic, care…