- Radu Dragușin, 21 de ani, se apropie pe zi ce trece de transferul la Tottenham. Clubul londonez va mari oferta la 27 de milioane de euro, apropiindu-se de cele 30 de milioane cerute de Genoa pentru a accepta plecarea stoperului in Premier League. La doar 21 de ani, Radu Dragușin a inceput 2024 cum nu…

- Tottenham este foarte aproape de a parafa transferul fundașului central roman Radu Dragușin, care ar urma sa incaseze un salariu stagional de 4,5 milioane de euro. Telenovela transferului internaționalului roman Radu Dragușin s-ar putea incheia in curand, Genoa fiind in negocieri avansate cu formația…

- Radu Dragușin, 21 de ani, cel mai bun jucator roman in 2023, ar avea acord cu Tottenham. Contract pe patru sezoane și jumatate, salariu de 4 milioane de lire sterline, echivalentul a 4,6 milioane de euro. Genoa și Spurs ar putea ajunge la o ințelegere inainte de weekend. In fiecare zi se vorbește de…

- Intr-un articol recent, publicația italiana Il Corriere dello Sport a relatat ca Genoa, echipa din Serie A, a respins o propunere inițiala facuta de Napoli pentru achiziționarea lui Radu Dragușin, fundașul central roman aflandu-se, de asemenea, in vizorul echipelor Tottenham Hotspur și Barcelona. Conform…

- Tottenham face totul pentru a-l transfera pe Radu Dragusin! Echipa din Premier League ar fi facut initial o oferta de 25 de milioane de euro pentru fundasul nationalei, dar acum englezii pluseaza. Potrivit jurnalistului italian Rudy Galetti, Tottenham le ofera celor de la Genoa circa 27 de milioane…

- Fundașul central Radu Dragușin (21 de ani) este printre cei mai curtați fotbaliști din Europa. Și are șanse tot mai mari sa plece de la Genoa in aceasta iarna. Florin Manea, impresarul lui Dragușin, desemnat „Fotbalistul anului” in Ancheta Gazetei Sporturilor 2023, a declarat ca inca nu a fost informat…

- Radu Dragușin (21 de ani) se afla pe lista scurta de achiziții a lui Napoli la capitolul fundași centrali pentru ianuarie. Corriere dello Sport dezvaluie și care sunt cei doi concurenți, turcul Demiral și japonezul Itakura. Aparatorul lui Genoa poate calca pe urmele lui Vlad Chiricheș, care a evoluat…

- Tottenham e in cautarea unui fundaș central, iar pe lista englezilor s-ar afla și Radu Dragușin (21 de ani), de la Genoa. Pe langa internaționalul roman, Spurs ar mai fi interesata de alți 3 stoperi. Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guehi (Crystal Palace) și Jean-Clair Todibo (Nice) ar fi pe lista…